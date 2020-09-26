Belediyeye bağışlanan sıfır veya ikinci el tablet ve bilgisayarlar, ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen öğrencilere ulaştırılacak. Arızalı bilgisayarlar da belediyede görevli Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından tamir edilerek öğrencilere ulaştırılacak. Belediye, ayrıca başvuru yapan tüm öğrencilere uzaktan eğitim dönemi boyunca her ay GSM operatörlerine 4 GB ücretsiz internet vererek çocukların uzaktan eğitimlerine aksamadan devam edebilmelerini sağlayacak.

Başkan Besim Dutlulu, “Gönlü güzel tüm Akhisarlıların bu kampanyaya destek olacaklarına yürekten inanıyorum. Haydi Akhisar! Çocuklarımıza umut olalım” dedi. İhtiyaç sahibi öğrenciler ve veliler 0236 444 11 45 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabilecek.