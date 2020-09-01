Umutlar yeşeriyor

AYDIN’ın Hacıköseler Mahallesi’nde, geçmiş yıllarda küçük çaplı üretimine başlanan Antep fıstığı, bugün yılda 150 ton hasılata ulaştı. Menemen’de çiftçilik yapan Mehmet Turgut, telle terbiye ettiği incirde alandan 10 kat tasarruf sağladı. Manisa’nın Demirci ilçesinde ise badem ağacı sayısı son 5 yılda 75 binden 175 bine çıktı.

Fıstık diyarı Hacıköseler

Aydın Yenipazar’ın kırsal Hacıköseler Mahallesi’nde, 1956’da küçük çaplı üretimine başlanan Antep fıstığı, son yıllarda yörede oturanların gelir kaynağı haline dönüştü.

Yılda 150 ton üretimle Antep fıstığının merkezi haline gelen Hacıköseler, ekonomiye yıllık ortalama 6 milyon lira katkı sağlıyor. Mahalleye fıstığı, yaşamını yitiren Kamil Çelikoğlu getirmiş. 1956’da Gaziantep’te askerlik yaptığı sırada Antep fıstığı ağacıyla ilgili bilgi sahibi olan Çelikoğlu, dağlık alanda yetişen menengiç ağacına aşılama yaparak, İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve Gaziantep’ten gelen ekiplerin desteğiyle üretime başladı. Zamanla 440 nufüslu mahallenin tamamı, Antep fıstığı üreterek geçimini sağlamaya başladı. Fıstığın fiyatı, 38 ile 45 lira arasında değişiyor. Muhtar Alaattin Sarıoğlu, “Antep fıstığının Aydın’da ilk girdiği yer Hacıköseler Mahallesi’dir” dedi. l

Badem zamanı

Manisa Demirci’de badem ağacı sayısı son 5 yılda 75 binden 175 bine çıktı. İlçe merkezinin yanı sıra Mezitler, Boyacık, Alaağaç, Örücüler, Çanakçı ve Mahmutlar olmak üzere 20’ye yakın mahalledeki 7 bin dekar arazide badem hasadına başlandı.

Zirai ilaç kullanılmadan doğal gübrelerle, çoğunlukla Ferragnes ve Nonperial türlerinin yetiştirildiği bölgede, ağustos sonunda başlayan hasat, eylül ortalarına kadar sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde bahçelere giden üreticiler, ağaçlardaki bademleri ellerindeki sırıklarla, yere serdikleri örtülerin üzerine döküyor. Örtülerden alınan bademler, traktör römorkuna yüklenerek daha sonra kabuğundan ayrılıyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

Bademler, yurt dışına da gönderiliyor. Üretici Muammer Kundakçı, başta birkaç ağaçla başladığı bademde, şimdi 20 dönüm alanda üretim yaptığını anlattı.

Tasarruflu incir üretimi!

İzmirli bir çiftçi, üzümden sonra incirde de uygulanan telli terbiye sistemiyle hem alandan tasarruf sağladı hem de ürünü erken almaya başladı. Aydın İncir Araştırma Enstitüsü’nce ar-ge çalışması yapılan ve enstitünün bahçesinde ilk kez denenen model, üretici Mehmet Turgut tarafından İzmir’de uygulanmaya başlandı. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Klasik incir bahçelerinde 7 yılda ürün alanabilirken, telli terbiye sistemiyle hayata geçen bahçede ise 2 yılda hasat yapılıyor” dedi.