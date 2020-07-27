UNESCO, Kula-Salihli Jeopark’tan memnun

UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na 2013 yılında dahil edilen, üç yıl önce gerekli kriterleri yerine getirmediği için “sarı kart” verilen Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, UNESCO heyetinin incelemelerinden tam not alıp tekrar yeşil kart ile tescillendi. Jeopark Koordinatörü Prof. Öğretim Üyesi Tuncer Demir, Türkiye’yi UNESCO Global Jeoparklar Ağı’nda temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Serdar Aytaç da alanın bir açık hava laboratuvarı niteliğinde olduğunu, UNESCO şemsiyesi altında desteklendikleri için yurt dışından da misafirleri ağırladıklarını dile getirdi.

100 bin ziyaretçiye ulaştı

Jeoparkının yıllık ziyaretçi sayısı 4 binlerden 100 bine kadar çıktığını ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise, “İlerleyen süreçte bu sertifikanın turizme ciddi bir ivme kazandıracağını inanıyoruz. Kula Global Jeoparkı’nın, Salihli ilçe sınırları da dahil edilerek mevcut alanı 2320 kilometrekareye çıkarıldı. Bu sayede Salihli’de bulunan Adala Kanyonu, Sart Harabeleri, Bin Tepeler Höyük Mezarları, Kurşunlu Kaplıcaları, Artemis Tapınağı ve Gölmarmara Gölü de jeopark ağına dahil oldu” diye konuştu.