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    21.04.2020 - 07:00 |

    UNESCO tabelası önerisi

    Kemeraltı ve çevresinin UNESCO Dünya Mirası Listesi kapsamında Geçici Liste’ye kabul edilmesinin yankıları sürüyor. İzmir kamuoyu, bu gelişmenin kent turizminin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

    UNESCO tabelası önerisi

    Kemeraltı ve çevresinin UNESCO Dünya Mirası Listesi kapsamında Geçici Liste’ye kabul edilmesinin yankıları sürüyor. İzmir kamuoyu, bu gelişmenin kent turizminin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, “Tarihi çarşının UNESCO’nun Geçici Listesi’ne alınması çok önemli. Bu bir fırsat, iyi değerlendirilmeli” dedi.

    ‘Turzmde parlayacak’

    Gelen güzel haberin olumlu yansımaları olacağını kaydeden Tercan, “Kent yöneticilerimizin de sektör temsilcileriyle işbirliği içinde, gerekenleri yapacağına inanıyorum. Örneğin, çarşının tüm giriş noktalarına bu uluslararası onurun farkındalığını sağlayacak, UNESCO tabelaları asılabilir” diye konuştu. Herkesin el ele vermesi gerektiğini kaydeden Tercan, “Gelişme, koronavirüs salgını nedeniyle bozulan morallerimizi bir nebze olsun düzeltti. Bu salgının bir şekilde geçeceğine inanıyoruz. Sağlık tedbirlerini aksatmadan hayatın akışını sürdürmeli, bir şekilde salgın sonrasını da planlamaya başlamalıyız. Gelecek yıllar, İzmir’in turizmde parladığı yıllar olacaktır” diye konuştu.

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