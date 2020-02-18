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    HaberlerEge Haberleri Üniversite adaylarına ücretsiz seminer
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    18.02.2020 - 00:00 |

    Üniversite adaylarına ücretsiz seminer

    Torbalı Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz “Kariyer Söyleşileri” düzenliyor. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin’in “Değişen Gelecek ve Kariyer Planlama” semineri, 25 Şubat Salı günü Belediye Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak. Başkan İsmail Uygur, “Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşabilmeleri için çabalıyoruz” dedi.

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