18.02.2020 - 00:00 |
Üniversite adaylarına ücretsiz seminer
Torbalı Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz “Kariyer Söyleşileri” düzenliyor. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin’in “Değişen Gelecek ve Kariyer Planlama” semineri, 25 Şubat Salı günü Belediye Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak. Başkan İsmail Uygur, “Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşabilmeleri için çabalıyoruz” dedi.
Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.