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    HaberlerEge Haberleri Üniversite bizim fikrimiz!
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    16.04.2020 - 00:04 |

    Üniversite bizim fikrimiz!

    Karabağlar’a üniversite gelmesinin fikrinin ilk belediyeden çıktığını anlatan Başkan Muhittin Selvitopu, 80 hektarlık alanın tamamının üniversiteye ayrılması gerektiğini söyledi.

    Üniversite bizim fikrimiz!

    Tüm siyasi partileri ziyaret edip destek istediğini belirten Selvitopu, “Hepsi sahip çıktı. Belirlenen alan ilk olarak hazineden TOKİ’ye devredildi. Daha sonra Demokrasi Üniversitesi’nin ilçeye gelmesi noktasında bir kamuoyu oluşturuldu. TOKİ ciddiye aldı. Onlara da teşekkür ediyorum. 80 hektarlık alanın 38 hektarını üniversiteye ayırdılar. Bu yeterli bir alan değil. Aslında 80 hektar alan da yeterli değil. O nedenle dar olan alanını tamamı üniversite alanı olsun diyoruz. Ancak buna rağmen 42 hektar konut alanı olarak belirlendi. İlçemizin yeni konut alanlara ihtiyaç yok. Üniversite alanına ihtiyaç var. Bu üniversitenin Karabağlar’ın dönüşümüne büyük katsı olur. Bunun siyasi bir tarafı yok. Konut alanına dava açtık. Bunun iptali istedik. Üniversite ile ilgili açılan bir dava yok. Bilirkişi konut alanının doğru olmayacağını söylüyor. Hukuki süreç devam ediyor” dedi.

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