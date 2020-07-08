‘Üniversite istiyoruz’

Kemalpaşa Belediyesi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısını yaptı. Toplantıda komisyon üyeleri seçildi, Aşağıkızılca’daki taşınmazın belediyeye devri bir sonraki oturuma bırakıldı. İlçeye üniversitenin gelmesinin tüm meclisin başarısı olacağını kaydeden Karakayalı, “Size çağrım, bu işte hep birlikte hareket etmek. Konuyla ilgili ziyaretlerimizi birlikte yapalım ve ilçemize üniversite getirelim. Önceki başkanın yaptığı kültür merkezinin de okul haline getirilmesini istiyoruz” dedi.