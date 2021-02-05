Üniversite öğrencileri ile ortak proje

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) yeni projesi Dijital Yerliler Akademisi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Üniversite öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan Dijital Yerliler Akademisi projesinin adını da öğrencilerin koyduğunu söyleyen İKKB Başkanı Huriye Serter, “Çalışmalarımızı, en başta Atatürk ilkeleri olmak üzere, eşitlik, gönüllülük, kuşaklar arası diyalog ve örgütlü olmanın gücü le ilgili konularda sürdüreceğiz” dedi. Serter; kişisel gelişim, mentörlük, iş dünyası ve kanaat önderleriyle tanışma, iletişim, sivil toplum örgütlerinde çalışma ve özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda çalışma yürüteceklerini söyledi.