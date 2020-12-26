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    HaberlerEge Haberleri ‘Üniversite şehri olsun’
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    26.12.2020 - 07:00 |

    ‘Üniversite şehri olsun’

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kadim kentin bir üniversite şehri olması için başlatılan çalışmalar kapsamında, Meslek Yüksek Okulu’nun gelişimi ve büyümesi için Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    ‘Üniversite şehri olsun’

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kadim kentin bir üniversite şehri olması için başlatılan çalışmalar kapsamında, Meslek Yüksek Okulu’nun gelişimi ve büyümesi için Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Koştu, neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulundu.

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