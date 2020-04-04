Üniversite, üç ay kira almayacak

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), kampüs bünyesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren ticari işletmecilerden 3 ay süresince kira alınmayacağını açıkladı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Üniversitemiz bünyesindeki merkez ve ilçeler dahil olmak üzeri faaliyet gösteren kantin, kafe, kırtasiye, dükkân ve spor kompleksi yerleri, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatıldığından, işletmecilerden kira alınmayacak” dedi.