04.04.2020 - 00:01 |
Üniversite, üç ay kira almayacak
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), kampüs bünyesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren ticari işletmecilerden 3 ay süresince kira alınmayacağını açıkladı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Üniversitemiz bünyesindeki merkez ve ilçeler dahil olmak üzeri faaliyet gösteren kantin, kafe, kırtasiye, dükkân ve spor kompleksi yerleri, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatıldığından, işletmecilerden kira alınmayacak” dedi.
MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.