Üniversite ve kent ilişkisi güçlenecek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine (MSKÜ) bağlı Üniversite Evi’nde (Kültür ve Sanat Evi) bir bölüm Muğla’ya ilişkin kitaplara ayrıldı. Okuyucuların ve araştırmacıların hizmetine sunulan bu kitaplar, bugüne değin Muğla’nın kültürel mirası ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalara da destek olacak. Üniversite Evi’nde yıl boyu düzenlenen etkinliklerle de kent ve MSKÜ arasındaki kültürel alışverişin artırılması hedefleniyor.