BİST1.2720.00EURO9.120.33USD7.720.43ALTIN465.390.32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Üniversite ve kent ilişkisi güçlenecek
    ABONE OL
    13.11.2020 - 07:00 |

    Üniversite ve kent ilişkisi güçlenecek

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine (MSKÜ) bağlı Üniversite Evi’nde (Kültür ve Sanat Evi) bir bölüm Muğla’ya ilişkin kitaplara ayrıldı.

    Üniversite ve kent ilişkisi güçlenecek

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine (MSKÜ) bağlı Üniversite Evi’nde (Kültür ve Sanat Evi) bir bölüm Muğla’ya ilişkin kitaplara ayrıldı. Okuyucuların ve araştırmacıların hizmetine sunulan bu kitaplar, bugüne değin Muğla’nın kültürel mirası ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalara da destek olacak. Üniversite Evi’nde yıl boyu düzenlenen etkinliklerle de kent ve MSKÜ arasındaki kültürel alışverişin artırılması hedefleniyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Sıradaki Haber