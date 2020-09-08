Üniversiteli oldular

Geçen hafta açıklanan sonuçlara göre öğrenciler, diş hekimliği, hukuk, mühendislik ve öğretmenlik başta olmak üzere birçok farklı bölümde eğitim görme hakkını elde etti. Sınavda gösterdikleri başarıdan dolayı tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Utku Gümrükçü, “Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz özellikle pandemi sürecinde büyük özveri ve fedakârlık örneği gösterdi. Öğrencilerimiz de önemli başarılar elde ederek istedikleri bölümleri kazandılar. Ortaya çıkan bu başarıdan dolayı bizler de öğrencilerimizin aileleri kadar mutlu olduk. Hepsini tekrar kutluyor, üniversite hayatında başarılar diliyorum” dedi.