BİST1.0970.97EURO8.80-0.05USD7.450.04ALTIN462.13-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Üniversiteli oldular
    ABONE OL
    08.09.2020 - 00:03 |

    Üniversiteli oldular

    Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (ÇİBEM) öğrenim gören öğrenciler, zorlu pandemi şartlarında hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sağladıkları yüzde 74’lük bir başarı oranı ile kentin gurur kaynağı oldu.

    Üniversiteli oldular

    Geçen hafta açıklanan sonuçlara göre öğrenciler, diş hekimliği, hukuk, mühendislik ve öğretmenlik başta olmak üzere birçok farklı bölümde eğitim görme hakkını elde etti. Sınavda gösterdikleri başarıdan dolayı tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Utku Gümrükçü, “Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz özellikle pandemi sürecinde büyük özveri ve fedakârlık örneği gösterdi. Öğrencilerimiz de önemli başarılar elde ederek istedikleri bölümleri kazandılar. Ortaya çıkan bu başarıdan dolayı bizler de öğrencilerimizin aileleri kadar mutlu olduk. Hepsini tekrar kutluyor, üniversite hayatında başarılar diliyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullar ne zaman açılacak 2020, açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?

    Okullar ne zaman açılacak 2020, açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?

    Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

    Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

    Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

    Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

    KPSS soruları-cevapları açıklandı mı 2020? KPSS lisans genel yetenek-kültür soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

    KPSS soruları-cevapları açıklandı mı 2020? KPSS lisans genel yetenek-kültür soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber