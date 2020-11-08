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    HaberlerEge Haberleri ‘Üniversitenin şanına yakıştı’
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    08.11.2020 - 02:44 |

    ‘Üniversitenin şanına yakıştı’

    AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret etti

    ‘Üniversitenin şanına yakıştı’

    Sağlık çalışanlarının, Kovid-19 hastalarının sağlığına kavuşması adına olağanüstü bir gayret gösterdiğini belirten Yıldırım, “Bunun üzerine bir de İzmir depremi yaşandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları ve diğer kurumlardaki sağlık çalışanlarımız, insanüstü bir gayretle kutsal bir görevi yerine getirdiler. Depremde yaralı olarak kurtarılan pek çok vatandaşımız Ege Üniversitesi’nde tedavi altına alındı. Sağlık çalışanlarımız, üniversitemizin şanına yakışır bir şekilde görevlerini yaptılar. Güçlü sağlık altyapısına rağmen binaların eski olması dolayısıyla kısa sürede yenileme kararı alındı. Devletimiz, bu çalışmalar için ödenek tahsis ederek bir an önce gerekli adımları atacaktır” diye konuştu.

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