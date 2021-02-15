Ünlülerin menajeri İzmir’de evlendi

Bir yıl önce arkadaş ortamında tanışan Yılmaz ile Şentürk, Buca Pembe Köşk’te aile arasında gerçekleşen nikah töreni ile dünya evine girdi. Tören, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı.

Yılmaz’ın işi gereği İstanbul’da yaşayacaolan yeni evli çift, pandemi sürecinin bitiminde de balayı için İspanya turuna çıkacak.