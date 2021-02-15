15.02.2021 - 00:03 |
Ünlülerin menajeri İzmir’de evlendi
Sanat camiasından birçok ünlü isim ile çalışan menajer Merih Yılmaz ile spor eğitmeni ve doğum koçu Nihal Şentürk, bir ömür boyu mutluluğa “Evet” dedi.
Bir yıl önce arkadaş ortamında tanışan Yılmaz ile Şentürk, Buca Pembe Köşk’te aile arasında gerçekleşen nikah töreni ile dünya evine girdi. Tören, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı.
Yılmaz’ın işi gereği İstanbul’da yaşayacaolan yeni evli çift, pandemi sürecinin bitiminde de balayı için İspanya turuna çıkacak.