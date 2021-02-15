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    HaberlerEge Haberleri Ünlülerin menajeri İzmir’de evlendi
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    15.02.2021 - 00:03 |

    Ünlülerin menajeri İzmir’de evlendi

    Sanat camiasından birçok ünlü isim ile çalışan menajer Merih Yılmaz ile spor eğitmeni ve doğum koçu Nihal Şentürk, bir ömür boyu mutluluğa “Evet” dedi.

    Ünlülerin menajeri İzmir’de evlendi

    Bir yıl önce arkadaş ortamında tanışan Yılmaz ile Şentürk, Buca Pembe Köşk’te aile arasında gerçekleşen nikah töreni ile dünya evine girdi. Tören, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı.

    Yılmaz’ın işi gereği İstanbul’da yaşayacaolan yeni evli çift, pandemi sürecinin bitiminde de balayı için İspanya turuna çıkacak.

    Ünlülerin menajeri İzmir’de evlendi

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