‘Unutmadık, acımız halen devam ediyor’

Soykırımı unutmayacaklarını vurgulayan Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Acımız halen devam ediyor. Hocalı, Ermeni işgali altındadır. Karabağ’ın büyük bir bölümü halen işgal altındadır. 1992’den bugüne kadar soykırım yapanlar işgallerini sürdürüyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aynı olayı Avrupa’nın göbeğinde, Bosna’da da yaptılar” dedi.