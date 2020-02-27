27.02.2020 - 00:01 |
‘Unutmadık, acımız halen devam ediyor’
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hocalı Soykırımı’nın 28. yılı nedeniyle bir anma töreni düzenledi.
Soykırımı unutmayacaklarını vurgulayan Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Acımız halen devam ediyor. Hocalı, Ermeni işgali altındadır. Karabağ’ın büyük bir bölümü halen işgal altındadır. 1992’den bugüne kadar soykırım yapanlar işgallerini sürdürüyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aynı olayı Avrupa’nın göbeğinde, Bosna’da da yaptılar” dedi.
İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.