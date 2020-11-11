İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Kaymakam Bekir Yılmaz, “Maalesef onu çok genç yaşta 57 yaşında kaybetmenin hüznünü her 10 Kasım’da birlikte yaşıyoruz. Dünyanın en güzel topraklarını bizlere emanet eden Atatürk’ü asla unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Dün gösterdiği ışık, bugün yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu onurlu mirasın ve bu mirasın verdiği sorumluluğun sahipleri olarak Cumhuriyeti yaşatma ve ülkemizi aydınlık yarınlara götürme mücadelemizi aynı kararlılık ve irade ile sürdüreceğiz. Atatürk ilke ve devrimlerine sadakatle bağlı kalmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.