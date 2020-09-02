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    HaberlerEge Haberleri Unutulmaya yüz tutan sanatlar yaşatılıyor...
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    02.09.2020 - 07:00 |

    Unutulmaya yüz tutan sanatlar yaşatılıyor...

    Pamukkale Belediyesi’nin her yaştan vatandaşlara yönelik açtığı yaz kursları sona erdi.

    Unutulmaya yüz tutan sanatlar yaşatılıyor...

    Pamukkale Belediyesi’nin her yaştan vatandaşlara yönelik açtığı yaz kursları sona erdi. El Sanatları, ipek böceği kozasından çiçek yapımı, dikiş nakış, halk oyunları, ebru sanatı, işaret dilinden İngilizce ve Almanca kursuna kadar toplamda 8 farklı dalda açılan kurslar tamamlandı.
    Kadınlar için açılan dikiş nakış kursunda kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Avni Örki, el emeği ürünleri inceledi. Katılımcılara sertifikalarını veren Başkan Örki, “Kursiyerlerimiz ürettikleri kıymetli ürünlerle bir nevi kaybolmaya yüz tutmuş dikiş nakış sanatını ayakta tutuyor. Belediye olarak bu kurslarımıza farklı dalları da ekleyerek devam ettireceğiz” dedi.

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