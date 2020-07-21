Unutulmaz bir tatil için Ayvalık’a gelin

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tatil planı olanlara seslendi, “22 adasıyla doğal güzellikleri barındıran tek turizm beldesi olan ilçemize bekleriz” dedi.

Başkan Ergin, tatilcilerin tekne turlarına katılarak adaların derin ve soğuk sularında kulaç atarak tatilin tadını çıkarabileceğini, Cunda Adası’nın sıcak mekanlarında ot çeşitlerinden yapılmış mezelerin tadına bakabileceğini ve özellikle yöreye özgü olan papalina balığı yiyerek unutulmaz anılarla evlerine dönebileceklerini söyledi. Başkan Ergin şöyle konuştu:

Tarihle doğa iç içe

“Gezilecek çok yer bulunuyor. Şehrin gürültüsünden uzakta huzurlu tatil geçirmek isteyenler özellikle tercih ediyor. Yemyeşil tabiat parkı, mavi bayraklı plajları ve taş evleriyle ülkemizin gözbebeği.”