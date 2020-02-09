09.02.2020 - 00:02 |
Unutulmaz hediye
‘Anılar değerlidir’ düşüncesiyle yola çıkan işletme mezunu Nazlı Ateş ile endüstri mühendisi Murat Pişirici, en özel günleri, Madam&Rose ile ölümsüz kılıyor.
Yaklaşan Sevgililer Günü’nün bir numaralı hediyesini, özel tasarım kutularda, özenle yapılmış düzenlemelerle sunan ikili; güllerin tamamen ithal olduğunu ve 10 gün boyunca solmadığını belirtti. Hem yurtiçi hem de yurtdışına ulaştırılan, her konsepte uygun şık kutuları; www.madamandrose.com web sitesi ve madamandroseluxury instagram adresinden görebilirsiniz.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.