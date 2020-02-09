Unutulmaz hediye

Yaklaşan Sevgililer Günü’nün bir numaralı hediyesini, özel tasarım kutularda, özenle yapılmış düzenlemelerle sunan ikili; güllerin tamamen ithal olduğunu ve 10 gün boyunca solmadığını belirtti. Hem yurtiçi hem de yurtdışına ulaştırılan, her konsepte uygun şık kutuları; www.madamandrose.com web sitesi ve madamandroseluxury instagram adresinden görebilirsiniz.