BİST120.151-0,32EURO6,560,13USD6,060,23ALTIN308,230,63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Üreten için canla başla çalışıyoruz’
    ABONE OL
    16.02.2020 - 00:04 |

    ‘Üreten için canla başla çalışıyoruz’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma hedefiyle Torbalı’daki 45 çiftçiye 173 küçükbaş hayvan dağıttı. Törene katılan Başkan Soyer, desteklerinin devamedeceğini söyledi

    ‘Üreten için canla başla çalışıyoruz’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin ve Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi” kapsamında yetiştiricilik eğitimini başarıyla tamamlayan 13’ü kadın olmak üzere Torbalılı 45 çiftçiye 173 küçükbaş hayvan dağıttı. Torbalı kapalı pazaryerindeki törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “İşsizliğin, yoksulluğun ve enflasyonun çaresi üretmek; ithalatın ve dışa bağımlılığın çaresi de çiftçiyi ve köylüyü desteklemek. Büyükşehir, İzmir’in bereketli topraklarında üreten herkesi desteklemeye ve üretimi büyütmek için canla başla çalışmaya devam edecek” dedi. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin de Soyer’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Küçükbaş hayvanlar çiftçilere kurayla teslim edildi. Törenin ardından Tunç Soyer alandaki dükkanları ziyaret etti.

    Terminal talimatı

    Soyer küçükbaş hayvan dağıtım töreninin ardından Torbalı ilçesinin muhtarlarıyla buluştu. 60 muhtarla bir araya gelen Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm üst düzey yöneticileriyle buradayız. Taleplerinizi doğrudan söyleyin, nasıl çözebileceğimizi konuşalım dedi. Toplantıda ulaşım, altyapı, kanalizasyon, çocuk parkı, halı saha ve mezarlıklarla ilgili talepler öne çıktı. Ulaşım konusundaki şikayetler üzerine Soyer, Torbalı’nın İZTAŞIT projesi kapsamına alınacağını ve ilçeye terminal yapılacağını söyledi. Soyer, ayrıca Ayrancılar Mahallesi’nin 90 dakika aktarma sistemine dahil edilmesi talimatını verdi.

    İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
    daha fazla video için
    Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kuzey Yıldızı 21. son bölüm full kesintisiz izle

    Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kuzey Yıldızı 21. son bölüm full kesintisiz izle

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Eminönü balıkçıları ne olacak?

    Eminönü balıkçıları ne olacak?

    İşte gıda terörü listesi

    İşte gıda terörü listesi

    Sıradaki Haber