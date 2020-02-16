‘Üreten için canla başla çalışıyoruz’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin ve Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi” kapsamında yetiştiricilik eğitimini başarıyla tamamlayan 13’ü kadın olmak üzere Torbalılı 45 çiftçiye 173 küçükbaş hayvan dağıttı. Torbalı kapalı pazaryerindeki törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “İşsizliğin, yoksulluğun ve enflasyonun çaresi üretmek; ithalatın ve dışa bağımlılığın çaresi de çiftçiyi ve köylüyü desteklemek. Büyükşehir, İzmir’in bereketli topraklarında üreten herkesi desteklemeye ve üretimi büyütmek için canla başla çalışmaya devam edecek” dedi. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin de Soyer’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Küçükbaş hayvanlar çiftçilere kurayla teslim edildi. Törenin ardından Tunç Soyer alandaki dükkanları ziyaret etti.



Terminal talimatı



Soyer küçükbaş hayvan dağıtım töreninin ardından Torbalı ilçesinin muhtarlarıyla buluştu. 60 muhtarla bir araya gelen Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm üst düzey yöneticileriyle buradayız. Taleplerinizi doğrudan söyleyin, nasıl çözebileceğimizi konuşalım dedi. Toplantıda ulaşım, altyapı, kanalizasyon, çocuk parkı, halı saha ve mezarlıklarla ilgili talepler öne çıktı. Ulaşım konusundaki şikayetler üzerine Soyer, Torbalı’nın İZTAŞIT projesi kapsamına alınacağını ve ilçeye terminal yapılacağını söyledi. Soyer, ayrıca Ayrancılar Mahallesi’nin 90 dakika aktarma sistemine dahil edilmesi talimatını verdi.