Üreten kadınların kenti

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerle ‘Kadın Dostu Kent Aydın’ın kadınları, üretime yöneliyor. En son yapılan sakız koyunu ve sakız koçu hibelerinde de kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayan Büyükşehir, projeyle onlarca kadının daha koyunculuğa başlayıp ek gelir elde etmesinin önünü açtı. Büyükşehir, kadınlara hayatın her alanında destek verebilmek için yakın zamanda alt gelir grubundaki çalışan kadınların çocukları için kreşler de açacak. Bünyesinde kadın sığınma evi de barındıran Büyükşehir, kadınların zor zamanlarında da yanlarında oluyor.

Güzellik katıyorlar

“Biz istiyoruz ki kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durabilsin ve hayata karşı güçlü olsun” diyen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Bir kentin, bir ülkenin gelişmişliği kadınlarının hayatın içerisinde daha fazla yer almasıyla ölçülür. 2014 yılında göreve geldiğimizde, yeni alınan belediye otobüslerini kadın şoförlere emanet ettik. Açtığımız dört üretici pazarında yüzlerce kadının ek kazanç elde etmesini sağladık. Kadın kooperatiflerine hem kurulmaları hem de yeni pazarlara açılmaları için destek verdik. Çiçek üreten kadınlarımızdan ürettikleri çiçekleri satın alıp Aydın genelinde park ve bahçelere dikerek kenti daha da güzelleştirdik. Kadınlarımız için şimdiye kadar her imkânı sağladık, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Biz Aydınlılar ‘Kadın Dostu Kent’ olarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.