Üretici bu yıl iyi kazanacak

AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, sofralık domatesin tarlada kilosunun 2 liradan alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürdü. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, “1500 dekar domates ekili alan var, 13 bin ton rekolte bekliyoruz. Şu andaki tablo çiftçilerin iyi bir para kazacağını gösteriyor” dedi.

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Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların aranan mahsullerinden Çanakkale domatesinin hasadına da 1 hafta içinde başlanacak. “Hazirandan önce Çanakkale domatesi olarak satılan ürün kesinlikle Çanakkale’den gelmemektedir” uyrısında bulunan Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, “Domatesin yetiştirilmesi zahmetli ve maliyetli ama bölgemizin en kıymetli, en verimli ürünü” dedi. -DHA-AA