Üretici de destek bekliyor

Yerli üretim seferberliği çağrısı yapan Soyer, “Bu zor günlerde dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Kentlinin sofrasını boş bırakmamak için üretmeye, toprağımızı çapalamaya devam ediyoruz. Köylünün üretmesi için faizlerin düşürülmesini, girdi maliyetleriyle ilgili bazı desteklerin açıklanmasını bekliyorduk. Yerli ve milli üretime dönmek, yerli üreticimizi korumak zorundayız” dedi.

Tarımın ekonomiyi canlı tutmadaki etkisine de dikkat çeken Soyer, “Daha 2019 yılının tarım desteklerini alamadık, tarım kredilerinin geri ödemesini bir süre faizsiz ertelenmesi bizleri rahatlatacak. Köylü üretecek ürününü satacak gidecek esnaftan alışveriş yapacak, yoksa bizim de küçük esnafın da ayakta durması zor” dedi.