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    13.02.2021 - 07:00 |

    Üretici kadınlara destek

    Fethiye Belediyesi, üreten kadınları desteklemeye devam ediyor. Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan S.S. Fethiye Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi, Beşkaza Meydanı’nda el emeği ürünlerinin yer aldığı stantlar açtı.

    Üretici kadınlara destek

    Fethiye Belediyesi, üreten kadınları desteklemeye devam ediyor. Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan S.S. Fethiye Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi, Beşkaza Meydanı’nda el emeği ürünlerinin yer aldığı stantlar açtı. Belediye Başkanı Alim Karaca, Kooperatif Kurucusu Çiğdem Karaca ve ekip üyeleriyle birlikte birbirinden güzel stantları gezdi. Tüm kadın üreticiler adına Başkan Alim Karaca’ya teşekkür eden Çiğdem Karaca, “Her ev bir atölye diye yola çıkmıştık. Evlerinde üretmiş oldukları her ürünün bir değeri olsun istiyoruz. Aile bütçesine katkı sağlasın” ifadesini kullandı.
    Başkan Karaca da, “Önümüzdeki günlerde sadece Ata Tarım Kooperatifimizi hem de Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi’ne belediye olarak destekler vereceğiz. Birçok il ve ilçede projeler gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

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