‘Üretici kaybediyorlar’

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında yer alan ve kentin üç noktasında hayata geçirilen ‘Üretici Pazarı’ projesinde gelinen noktayı eleştirdi. Hızal, “İzmirlinin parasını sokağa atmaya inatla devam ediyor. ‘Pagos’ adı verilen Kadifekale’deki üretici pazarı hem ziyaretçi hem de üretici kaybediyor. Pazarlara ücretsiz ziyaretçi taşıyan otobüslerin boş gidip geldiğini görüyoruz” dedi.