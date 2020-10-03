Üretici pazarları dolup taşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin; Kadifekale, Kültürpark ve Buca’da açılan yerel üretici pazarları, kentin dört bir yanından gelen köylü ve çiftçileri halkla aracısız buluşturmaya devam ediyor. Taze sebze ve meyvenin yanı sıra ev yapımı doğal yerel lezzetler, kadın emeği el işi ürünler ziyaretçilerine ekonomik seçenekler sunuyor.

Pagos Üretici Pazarı cumartesi günleri, Kültürpark Üretici Pazarı çarşamba günleri, Buca Kasaplar Meydanı’nda kurulan Buca Köyleri Üretici Pazarı ise perşembe günleri hizmet veriyor.