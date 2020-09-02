Üreticilere tam destek

Saruhanlı Belediyesi, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na (ÇMKB) 13 yeni motosiklet aldı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, motosikletleri ÇMK Başkanı Adem Güler’e teslim etti. Çiftçi ve üreticilerin arazilerdeki mahsul ve mallarını korumakla görevli başkanlığa destek olmak amacıyla motosiklet tahsis ettiklerini ifade eden Başkan Bilgin, şunları söyledi:

13 yeni motosiklet

“İlçede, üzüm hasat sezonu devam ediyor. Çiftçilerimizin ekonomik anlamda durumunu biliyoruz. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na aidatlarını ödemekte güçlük çektiklerinin farkındayız. Bu anlamda üreticilerimizin malını ve mahsulünü korumak adına, Koruma Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 13 motosikleti aldık ve teslim ediyoruz. Koruma Başkanlığı’nda görevli bekçiler tarafından kullanılacak olan motosikletlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Güler de, 330 bin dekarlık sorumluluk sahasını 40 adet motosikletle 40 bekçinin koruduğunu belirtti.

Şatırlar’a ay-yıldızlı tak

Saruhanlı Belediyesi’nin Şatırlar Mahallesi’ne inşa edilen ay-yıldızlı giriş takı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahalledeki gençlerin uzun süredir kendilerinden talep ettiği ay-yıldızlı giriş takını inşa ettiklerini kaydetti, “Onların hayalini gerçekleştirdik” dedi.