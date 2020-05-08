08.05.2020 - 00:04 |
Üreticilerin rahat ulaşımı sağlanacak
Üreticilerin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları için çalışmalarını sürdüren Saruhanlı Belediyesi, yolların ıslahı noktasında yoğun bir çalışma yürütüyor.
3 greyder ve 2 kepçeyle hizmet verdiklerini belirten Başkan Zeki Bilgin, “Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçemizde çiftçi kardeşlerimizin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları için çalışıyoruz” dedi.
Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.