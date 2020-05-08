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    HaberlerEge Haberleri Üreticilerin rahat ulaşımı sağlanacak
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    08.05.2020 - 00:04 |

    Üreticilerin rahat ulaşımı sağlanacak

    Üreticilerin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları için çalışmalarını sürdüren Saruhanlı Belediyesi, yolların ıslahı noktasında yoğun bir çalışma yürütüyor.

    Üreticilerin rahat ulaşımı sağlanacak

    3 greyder ve 2 kepçeyle hizmet verdiklerini belirten Başkan Zeki Bilgin, “Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçemizde çiftçi kardeşlerimizin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları için çalışıyoruz” dedi.

    Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
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    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
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