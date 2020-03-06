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    HaberlerEge Haberleri Üreticinin can suyu belediyeden geldi
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    06.03.2020 - 00:00 |

    Üreticinin can suyu belediyeden geldi

    Üreticinin can suyu belediyeden geldi

    Yuntdağı’nda kırsal kalkınma hamlelerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, bölgede ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla fidan dağıtımına başladı. Üreticilere seslenen Başkan Mehmet Çerçi, “Aşılama çalışmaları, fidan dağıtımları, çiftçilerimizin eğitimi ve alternatif ürün arayışlarımız sonuç vermeye başladı” dedi. Yıl sonuna kadar çiftçiye 18 bin fidan dağıtılacak.

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