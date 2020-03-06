06.03.2020 - 00:00 |
Üreticinin can suyu belediyeden geldi
Yuntdağı’nda kırsal kalkınma hamlelerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, bölgede ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla fidan dağıtımına başladı. Üreticilere seslenen Başkan Mehmet Çerçi, “Aşılama çalışmaları, fidan dağıtımları, çiftçilerimizin eğitimi ve alternatif ürün arayışlarımız sonuç vermeye başladı” dedi. Yıl sonuna kadar çiftçiye 18 bin fidan dağıtılacak.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.