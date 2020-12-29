Üreticinin fidanı Büyükşehir’den

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Fidanlar Bizden Meyveler Sizden” sloganıyla sürdürdüğü tarımsal destek programı kapsamında 2020 yılı içinde 17 bin üreticiye; zeytin, ceviz, kestane, kiraz, badem, incir, mandalina ve kayısı başta olmak üzere 17 çeşitten toplam 363 bin meyve fidanı dağıtıldı. Fidanları üretici kooperatiflerinden temin eden Büyükşehir, yerel üretime önemli katkılar sunuyor.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı veya Ziraat Odası Çiftçilik Belgesi sahibi üreticiler, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla fidan talebinde bulunabiliyor.