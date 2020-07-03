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    HaberlerEge Haberleri Üreticiye 200 bin fide
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    03.07.2020 - 00:08 |

    Üreticiye 200 bin fide

    Üreticiye 200 bin fide

    Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Fide, üreticilere destek olmak için 200 bin domates ve biber fidesi dağıtacak, tarımsal kalkınmaya katkı sağlayacak.

    Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Fide, üreticilere destek olmak için 200 bin domates ve biber fidesi dağıtmaya karar verdi. Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, proje kapsamında 27 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Daşkan ile Honaz, üreticilere ulaştırılması için 200 bin fideyi mahalle muhtarlarına teslim etti.

    Başkana teşekkür

    Mahalle muhtarları, belediye ve Turgutlu Fide’ye çiftçilerin yanında olduğu için teşekkür etti. Üreticiye desteklerinin süreceğini belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak her koşulda üreticilerimizin yanındayız ve onlara desteklerimizi sürdüreceğiz. Üreticilerimizin 200 bin fideyi topraklarımız için en iyi şekilde kullanacaklarına inanıyoruz. Turgutlu Fide’nin sahibi Refik Elbüken’e de desteği için teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

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