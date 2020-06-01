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    01.06.2020 - 00:03 |

    Üreticiye destek

    Üreticiye destek

    Ödemiş Belediyesi, Mendegüme bölgesindeki beş mahallede yetiştirilen ihraç ürünü erik ve kiraz için toptan pazar oluşturdu. Hamam, Demirdere, Küçükören, Güney ve Çayır mahallesindeki üreticiler ile tüccarları buluşturacak toptan pazar, bugün hizmete başladı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bölgemizde yetişen ve sayısız ülkeye ihraç edilen eşsiz güzellikteki kirazımız, eriğimiz hem bölgemizin hem de ülkemizin bir değeri. Muhtarlarımızla birlikte örnek bir birlikteliği sergiliyoruz. Mendegüme bölgesindeki beş mahallemizde yetişen kirazımız ve eriğimiz için üretici ile tüccarın buluşacağı toptan pazarımız üreticimize hayırlı ve uğurlu olsun. Üretilenin değerini koruyabiliyorsak, üreticimize bir parça da olsa daha fazla kazandırabiliyorsak en büyük mutluluk bu” dedi.

    Gençlere ödül

    Ödemiş Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı anısına düzenlediği şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren lise öğrencileri ödüllerine kavuştu. Başkan Mehmet Eriş, başarılı öğrencilere ödüllerini verdi. Şiir yarışmasında Ayşe Ezgi Dayan birinci oldu, resim yarışmasında ise Ezgi Özkeskin, ilk sıraya yerleşti.

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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