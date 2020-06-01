Üreticiye destek

Ödemiş Belediyesi, Mendegüme bölgesindeki beş mahallede yetiştirilen ihraç ürünü erik ve kiraz için toptan pazar oluşturdu. Hamam, Demirdere, Küçükören, Güney ve Çayır mahallesindeki üreticiler ile tüccarları buluşturacak toptan pazar, bugün hizmete başladı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bölgemizde yetişen ve sayısız ülkeye ihraç edilen eşsiz güzellikteki kirazımız, eriğimiz hem bölgemizin hem de ülkemizin bir değeri. Muhtarlarımızla birlikte örnek bir birlikteliği sergiliyoruz. Mendegüme bölgesindeki beş mahallemizde yetişen kirazımız ve eriğimiz için üretici ile tüccarın buluşacağı toptan pazarımız üreticimize hayırlı ve uğurlu olsun. Üretilenin değerini koruyabiliyorsak, üreticimize bir parça da olsa daha fazla kazandırabiliyorsak en büyük mutluluk bu” dedi.

Gençlere ödül

Ödemiş Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı anısına düzenlediği şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren lise öğrencileri ödüllerine kavuştu. Başkan Mehmet Eriş, başarılı öğrencilere ödüllerini verdi. Şiir yarışmasında Ayşe Ezgi Dayan birinci oldu, resim yarışmasında ise Ezgi Özkeskin, ilk sıraya yerleşti.