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    HaberlerEge Haberleri Üreticiye hayırlı kazançlar diledi
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    04.09.2020 - 00:03 |

    Üreticiye hayırlı kazançlar diledi

    Üreticiye hayırlı kazançlar diledi

    Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Muradiye’de üzüm bağlarını gezdi. Üzüm üreticisiyle buluşan Başkan Çerçi, üzüm kesti, sergi yapan işçilerle sohbet etti. Üreticinin bu yıl açıklanan fiyattan genel olarak memnun olduğunu belirten Çerçi, “Onların nezdinde tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Üreticilerimize de hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu. Çerçi’ye ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik ve Belediye Meclis Üyesi İlkcan Durmaz da eşlik etti.

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