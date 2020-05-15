Üreticiye moral verdi

Başkan Soyer Seferihisar’da enginar topladı, “Toprağınıza sahip çıkın” çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde üreticiyi desteklemek için gönüllüler, işçiler, bölge tarımsal kalkınma kooperatifleri ve sendika üyeleriyle Seferihisar’a enginar hasadına gitti. egepostasi.com’un haberine göre, sırtına küfeyi takarak hasada katılan Soyer, tarımsal kalkınma kooperatiflerinden enginar alınmaya ve yardım paketleriyle beraber dağıtılmaya devam edileceğini söyledi. Soyer, “Tüccar düşük fiyat verdiği için enginar tarlada kalacak diye endişemiz vardı. Gönüllüleri ve yurttaşları davet ettik.

Gönüllüler ve DİSK çalışanlarıyla beraber şimdi enginar hasadına katılıyoruz. Daha önce yine gönüllü arkadaşlarımızla beraber bakla, bezelye ve kiraz hasadına gitmiştik. Üniversiteli öğrencilerin üreticiye destek olacakları yeni bir model ortaya çıkacağını düşünüyorum. Türkiye’nin her yerinde bu tabloların ortaya çıkmasını diliyorum. Gençler üreticilere destek olsunlar ki, üreticimiz üretmeye devam etsin, toprağına, ürününe sahip çıksın. Bu bereketli topraklara bu yakışır” dedi.

‘Bir adım önde olacağız’

Sosyal medyadan, Başkanın Günlüğü’nden İzmirlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in hayat normale döndüğünde diğer illerden bir adım önde olacağını düşündüğünü belirtti. Kısıtlamanın kısmen kaldırılmasını erken bulduğunu yineleyen Soyer, şu paylaşmı yaptı:

“Zabıta ekiplerimiz açık AVM’leri denetleyip kurallara uyulmasını sağlarken dezenfekte ekiplerimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Kuaför ve berber salonlarını ilaçlıyoruz. Ekiplerimiz iki günde 3 bin üzerinde iş yerini dezenfekte etti. Taksiler de Şoförler Odası iş birliğiyle yine ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. İzmir’de gıda ve konaklama alanında hijyen standartlarını üst seviyeye çıkaracak Hijyen Kurulu’yla bir araya geldik. İzmir, hayat normale dönmeye başladığında diğer illere göre bir adım önde olacak.”