Üretim giderleri için dijital takip

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (MPİOSB) elektrik, su ve doğalgaz şebekelerini son teknoloji sistemlerle donatıyor. MPİOSB, hazırladığı son proje ile İzmir Kalkınma Ajansı’ndan dijital dönüşüm desteğini alıp modern otomasyon sistemi kuracak. EBSO Meclis Başkanı ve MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı, OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Yönetim Kurulu Üyesi Salih Esen, “Kurulacak sistem ile tüketim verileri anlık olarak görülecek. Böylelikle katılımcılarımız daha doğru planlama yapıp sektörde rakiplerinin bir adım önünde olacak. Bölge olarak elektrik, su ve doğalgaz şebekelerini 7 gün 24 saat izleyerek, enerji kalitesini artırmayı ve kesintisiz olarak hizmet vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Parsellere talep

Endüstri 4.0 doğrultusunda yatırımlara devam edeceklerini sözlerine ekleyen Esen, “20 parselde fabrikalarımız üretimi sürdürüyor. 18 parselde inşaat çalışmaları devam ediyor. Hali hazırda tahsis edilmemiş 3 adet parsele de talepler arttı. Çok kısa sürede tahsisi gerçekleşecek” dedi.