28.03.2020 - 00:01 |
Üretim merkezi kurdular
Balıkesir’in Karesi ilçesindeki çeşitli okullarda yer alan 3D yazıcılar, sağşık çalışanlarına koruyucu yüz siperi üretmek için Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi’ne getirildi.
Gönüllü yöneticiler ve bilişim öğretmenleri eşliğinde üretilen yüz siperlikleri, İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Yüz siperliklerinin üretiminden ücret alınmıyor.
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