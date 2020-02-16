16.02.2020 - 00:03 |
Üretim teknikleri anlatıldı
Bornova Belediyesi’nin düzenlediği “Zeytin Üretim Teknikleri” eğitiminde, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstütüsü’nden Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Ayça Akça Uçkun tarafından; zeytin üretimi, dikim teknikleri, bakımı, ilaçlaması, hasat işlemleri başta olmak üzere pek çok konuda bilgi verildi.
Eğitimler, mart ayında ‘Kiraz Üretim Teknikleri Eğitimi’ ile devam edecek.
İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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