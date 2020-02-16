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    HaberlerEge Haberleri Üretim teknikleri anlatıldı
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    16.02.2020 - 00:03 |

    Üretim teknikleri anlatıldı

    Bornova Belediyesi’nin düzenlediği “Zeytin Üretim Teknikleri” eğitiminde, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstütüsü’nden Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Ayça Akça Uçkun tarafından; zeytin üretimi, dikim teknikleri, bakımı, ilaçlaması, hasat işlemleri başta olmak üzere pek çok konuda bilgi verildi.

    Üretim teknikleri anlatıldı

    Eğitimler, mart ayında ‘Kiraz Üretim Teknikleri Eğitimi’ ile devam edecek.

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