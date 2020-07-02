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    HaberlerEge Haberleri Üretim zorda
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    02.07.2020 - 00:02 |

    Üretim zorda

    Düğünler başladı ancak iptaller kesilmedi. Dans ve takı kurallaında düzenleme gerektiğini belirten MTK Başkanı Salkım, “Gelinlik ve damatlık sektörü dertli” dedi

    Üretim zorda

    İçişleri Bakanlığı’nın 1 Temmuz’da geçerli olmak üzere düğün salonları için yayınladığı koronavirüs önlemlerine yönelik genelge, sektöre iyi gelmedi. Genelgenin ardından birçok düğün etkinliğinin iptal edildiğini belirten Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulah Salkım, “Dans edilmenin yasak olması, takı merasimlerinin olmaması gibi düğünlerin temelini oluşturan etkinliklerin gerçekleşmeyecek olması iptalleri hızlandırdı. Koronavirüs önlemleri kapsamında her kurala riayet edilmesi toplum sağlığı açısından hayati öneme sahip ancak önlemleri alırken tekstilin ihracatta ve iç piyasadaki lokomotifi gelinlik ve damatlık sektörünün temsilcileri de unutulmamalı. Önlemlerin sektörün zarara uğramaması için bir kez daha gözden geçirilmesini istiyoruz. Sorunun çözülmesi noktasına İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener de devreye girdi” dedi.

    Sorunlar ciddi

    Düğünlerin iptal edilmesi ile gelinlik, damatlık ve yan sektörlerin de ciddi sorunlar ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Salkım, “Üretici ve satıcı mağdur oldu. Gelinlik ve damatlık üreticileri ürettiklerini ürünleri satamaz hale geldi. İptallerin hızlanması ile üretim durma aşamasına geçti.

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