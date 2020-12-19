Üretimde kadınlar fark yaratıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi; Menteşe, Dalaman, Ortaca ve Kavaklıdere’de, 18- 45 yaş arasındaki 140 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere toplam 420 kıl keçisi dağıttı. Belediyenin veteriner hekimleri de hayvanların sağlıkları ile yakından ilgileniyor. Düzenli yapılan kontrollerle gebelik ve hastalıklar takip ediliyor.

Çeşit çeşit proje

Kadınların üretimin ana aktörlerinden olduğunu belirten Başkan Osman Gürün, “Menteşe’de başlattığımız kıl keçisi desteğimizi Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde de sürdürdük. Muğla bölgesinde tarım ve hayvancılığı geliştireceğiz. Alım garantili çiçek üretiminde ise, Koku Vadisi projemizle birlikte hareket ediyoruz. Milli ekonominin temeli tarımı canlandırmak, üreten köylüyü tekrar milletin efendisi yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu.