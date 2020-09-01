Üretimde marka inşası ondan soruluyor

Üretim alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına 10 yılı aşkın hizmet veren Dr. Zeynep Lembet, verdiği multidisipliner eğitimler sayesinde üreticilere özgün ve yaratıcı bakış açısı kazandırıyor. Kuvvetli bir kadın girişimci ve aynı zamanda da bir eğitimci olarak; ağır sanayi, hammadde, makine, tekstil, demir, çelik, metal, sac gibi emtiaların pazarlama stratejilerini, marka inşasını, kurumsal ve ürün bazlı konumlamalarını, satış tarafında, üretici-distribütör-bayi-perakende ve hatta son kullanıcıya kadar inen uzun zincirin her bir halkasında yer alan müşteri ilişkileri yönetiminden ürünlerin, üreticilerin ve kurumların yurtdışı dahil marka kimliklerinin çoğunlukla yeniden yapılandırılması ve yönetimine, aldığı tüm multidisipliner eğitimler sayesinde kattığı özgün ve yaratıcı bakış açılarını 10 yıldan fazladır, üreticilere aktaran sanayi, fabrika ve üretim âşığı.

- Bu derece fabrikalar içinde olan ve sizin gibi emtia pazarlamasına âşık başka bir profesyonel marka danışmanı daha duymadım. Nasıl başladı bu sevda?

Gerçekten de sevda. Çünkü B2B yani aslında emtia pazarlaması ve bunun markaya dair tüm bileşenlerinin senkronize yönetilmesi, kurumsallaştırılması, ürüne dair tüm iletişim zincirinin müşterilerine uygun segmente edilmesi, hatta ambalajının bile bir konumlama ve değer olduğunu 10 yılı aşkın pek çok mecrada, birçok platformda, iş dünyasına dair önde gelen STK ve derneklerde ve verdiğim tüm eğitimlerde, seminerlerde çokça anlattım. 10 yıl önce, “Ben sadece emtia, sanayi ve üretim konusunda uzmanım ve sadece B2B çalışan bir pazarlama stratejileri ve marka yönetim danışmanıyım” dediğim zaman “Efendim? Af buyurun hanım kızım” diyorlardı… Henüz, 31 yaşında fabrikaların içinde gezip, ‘bunu şöyle yapmanız, bunu da böyle yapmanız daha doğru olabilir’ diye 60 senelik firmaların patronlarına tavsiyeler vermeye gidiyordum. Ancak elbette yılmadım. Hep bilgime, farklı bakış açıma, donanımıma ve yaptığım işin güzel değil, doğru olduğuna inanan köklü geçmişe sahip pek çok büyük duayen ve vizyoner iş insanları ve firmalarıla çalıştım ve hala daha devam ediyorum. Yıllarca üretim ve emtianın da marka konumlaması ve stratejisinin gerekliliğini anlattıktan sonra, şu anda 10 sene evvel anlatmakta zorlandığım hususların artık zaruri olduğunun fark edilmesi ve 2. ve 3. kuşakların da bu süre içinde yönetimleri devralmasıyla beraber, B2B marka stratejilerinin gerekliliği ve bununla ilgili profesyonel bir bakış açısının da katma değeri ve önemiyle ilgili epeyce bir farkındalık oluştu.

‘Başkasının ayak izinden yürümeyi sevmiyorum’

- Başka bir şapkanız daha var; eğitim alanınız…

Doktoramı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yaptım. Galiba yine herkesin gittiği yoldan yürümeyi sevmediğim için üniversitede kalmak istemedim. Sahada olmalıydım. Ben, operasyon seven bir danışmanım. Reçete verip, ritmik toplantılarla kontrol etmem. Bizzat kendim sahaya inmeliyim, sanayi gezmeliyim, sahayı koklamalı, gerçek dinamikleri görmeli hatta masadan kalkıp ustayı, presciyi, kalıpçıyı, sahadaki o parçayı satan perakendeciyi dinlemeli, onlarla konuşmalı, emtiayı iyi tanımalı, rakipleri ve piyasayı iyi öğrenip, o fabrikanın içinde gres yağına basmalı ve o makine sesini duymalıyım. Ulaşılabiliniyor ise son kullanıcıya kadar inmeliyim, onu dinlemeliyim. Müşteri ilişkilerini segment segment gözlemlemeli analiz etmeliyim. Ancak ondan sonra bir yol haritası çizebilirim.

Aynı zamanda eğitimci

Sahada ve reel sektörün içinde farklı farklı üretim dinamiklerinin içinde de yer aldığım için dediler ki, “Sektör tecrübesine hakim ancak teorik olarak da donanımlı akademik altyapısı olan ve bu ikisini de harmanlayacak bir öğretim elemanına yüksek lisans programında ihtiyacımız var” ve böylelikle Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ilk kurulduğu günden itibaren tam 8 yıl, Bahçeşehir Üniversitesi MBA’de da 3 yıl ‘Marka Yaratma ve Yönetme Stratejileri, Pazarlama ve Yönetim Stratejileri, Marka ve Pazarlama İletişimi Stratejileri’ gibi alanlarda dışarıdan sadece yüksek lisans dersleri verdim. Bunun yanı sıra sanayi sektörüdeki pek çok STK’da ve dernekte marka ve pazarlama stratejileri konusunda uzman eğitmen olarak birçok seminerler ve eğitimler verdim. Son 3 yıldır da şahane bir ekiple, her birisi kendi alanlarında üst düzey uzman olan yol arkadaşlarımla beraber üretim yapan firmaların içine ‘Mavi Yaka ve Beyaz Yaka’ için akademi kurmaya ve o sektöre, o firmaya özel terzi dikimi eğitimler tasarlamaya başladık. Tam anlamıyla ‘terzi dikimi ve o firmanın dokusuna, kültürüne, iç yapısına ve geçmiş tüm kültürel kodları ile gelecek vizyonuna’ uygun içeriklerimizi, onların ihtiyaçları doğrultusunda harmanlayıp özel olarak yapılandırdığımız ve kademe kademe segmente ettiğimiz eğitimlerimizle çalışanlarına dokunduk. Herkesin gittiği yoldan gitmemek, başkasının ayak izini takip etmemek, güzel değil, etki edecek ve etki yaratacak hatta davranış ve zihin yapısı değişikliğine gidecek işi yapmak, yaptığın işte cesur olmak ve en önemlisi de özellikle bu yolda da senin gibi düşünen işinin uzmanı, özgün, yaratıcı ve vizyoner yol arkadaşları ve tam buna paralel aynı zihniyette yol almayı hedefleyen firmalarla bir arada ilerlemek insana, keyif veriyor.