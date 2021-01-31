Üretimde yapay zeka etkisi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Karahan’ın danışmanlığında iki yıl önce başlatılan, ‘Sürdürülebilir Su Yönetimi İçin Optimum Bitki Deseninin Sezgisel Algoritmalarla Belirlenmesi’ isimli tez çalışması amacına ulaştı. Yapay zeka yardımıyla, tarımsal su kullanımını ve ekili alan miktarını azaltan, buna karşılık çiftçilerin tarımsal gelirini yüzde 200’lerin üzerinde artırabilen bilimsel model geliştirildi.



En doğru seçenek



Geliştirilen modelin performansı, Türkiye’de yağışın en az olduğu, buna karşılık sulama oranının ülke ortalamasından çok yüksek olduğu ve gerekli suyun ağırlıklı olarak pompayla karşılandığı Konya’nın Çumra ilçesinde teorik olarak test edildi. Çumra’nın sulama, iklimi ve yetişen ürünler gibi 9 yıllık tüm verileri dijital ortama aktarıldı. Çumra için uygulanan 6 farklı senaryo halinde bölgeye en uygun bitki desenleri ve ekim oranları belirlendi. Aynı miktar veya daha az su kullanılmak suretiyle brüt gelirde yüzde 200’lere kadar ulaşan, birim alan başına en az su kullanan bitki türleri için çok daha yüksek brüt gelir elde etmenin mümkün olduğu gösterildi.

Türkiye’de kullanılan suyun yüzde 70- 80’lik bölümünü tarımsal faaliyetlerin oluşturduğunu dile getiren Karahan, “Geliştirdiğimiz modele, bölgenin iklim özellikleri, ürün çeşitlilikleri, gelirleri, toprak analizi ve sulama gibi verilerini giriyoruz. Elimizdeki geçmiş verileri girerek yapay zekayla modeli çalıştırdığımız zaman, normalde bölgede ekim oranı düşük olan lahananın aslında geliri en çok olan, suyu en az tüketen ve bölge için en uygun ürün olduğu ortaya çıkıyor. Modelin uygulaması için planlama ve çitçi eğitimleriyle yapılması gerekiyor” diye konuştu.