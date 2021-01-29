Üretimde yüksek faiz engeli

Yatırım ortamını güçleştiren yüksek faiz oranları ile zor bir dönemeçten geçen reel sektörün durumu hakkında değerlendirmede bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Ulusal tasarruflar daha çok ve daha düşük faiz ile yatırımlara kanalize edilmelidir. Bu, küresel rekabette başarılı olabilmenin de zorunlu önkoşuludur. Yüzde 20’ye dayanan faizler ile ne iç ne de küresel pazarlarda ayakta kalmak mümkün değil” diye konuştu.

‘Belalı üçgen’den kurtulamıyoruz

Reel sektörün, dalgalı kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyon üçgeninde maliyet baskısı ve belirsizlik ikliminde üretimini sürdürmeye çalıştığını sözlerine ekleyen Yorgancılar, “Özel sektörümüzün dinamik, güçlü ve azimli girişimci yapısına rağmen, bu ‘Belalı üçgen’den dolayı ihtiyaç duyduğumuz çıkışı bir türlü yapamıyoruz. Yatırımcılarımızın yüksek faiz altında kalmasının engellenmesini diliyoruz” dedi.