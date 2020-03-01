Üretimden ihracata üzüm paneli düzenlendi

Açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracata konu olan üzüm, ülkemiz için stratejik bir üründür” dedi. Belediye Başkanı Zeki Kayda da, Manisa’nın Türkiye’deki üzüm üretiminde birinci sırada yer aldığını belirttti.



