Üretimden ihracata üzüm paneli düzenlendi

Açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracata konu olan üzüm, ülkemiz için stratejik bir üründür” dedi. Belediye Başkanı Zeki Kayda da, Manisa’nın Türkiye’deki üzüm üretiminde birinci sırada yer aldığını belirttti.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.