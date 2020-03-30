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    HaberlerEge Haberleri Üretime ara verdi
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    30.03.2020 - 00:02 |

    Üretime ara verdi

    Üretime ara verdi

    İleri teknoloji ve sağlıklı uyku formülleri içeren yatak sistemleriyle sektörün öncülerinden Bambi Yatak, Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında 28 Mart’tan itibaren üretime ara verdi. Söz konusu tedbir kararının, Türkiye’deki gelişmelere bağlı olarak 5 Nisan’a kadar kadar devam edeceği açıklandı. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Çalışanlarımızın, ailelerinin, iş ortaklarımızın ve tüm toplumun sağlığına öncelik vermek bizim hem kurumsal hem de ahlaki sorumluluğumuzdur. En kısa zamanda ülke ve dünya olarak güzel günler göreceğimize yönelik sonsuz inancımızla, herkese sağlıklı günler diliyoruz” diye konuştu.

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