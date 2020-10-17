‘Üretime sahip çıkıyoruz’

Kırsal kalkınma çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi; Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde, 100 kadın üreticiye 2 dişi, 1 erkek olmak üzere toplam 300 kılkeçisi dağıtacak.

8-45 yaş arasındaki kadın üreticilere kılkeçilerini önümüzdeki günlerde ulaştıracaklarını belirten Başkan Osman Gürün, “Muğla’da köylümüz toprağına sahip çıkıyor ve üretmeye devam ediyor. Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız. Üretimin ana aktörü ise kadınlarımız. Daha önce de Menteşe’de 40 kadın üreticimize 2 erkek, 1 dişi olmak üzere 120 kılkeçisi dağıttık” dedi.

Kılkeçisi desteklemesinden faydalanmaya hak kazanan kadın üreticilerin isimleri belediyesinin web sitesinden duyuruldu.