Üretimin geleceği İzmir topraklarında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi’nin 175. Tarım Bayramı etkinlikleri için geldiği kentte, İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projeleri ve Sektörel Konular” toplantısına katıldı. İzmir’in tarımsal ihracatta ikinci sırada yer aldığını belirten Pakdemirli, “Sebze üretiminin yüzde 6’sı, meyve üretiminin de yüzde 3’ü İzmir’den yapılıyor. Son 18 yılda kentteki üreticilere 17 milyar liranın üzerinde destek verdik” dedi. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri konusunda İzmir’e verdikleri sözü tutmak için çabaladıklarını dile getiren Pakdemirli, “2021 yılında hızlı bir şeklide sonuçlandırmak için İZTO ile birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

2023’e yetişecek



Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde önemli ilerleme kaydettiklerini belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise, “Altyapı projeleri hazırlıklarına başladık. Hedefimiz bakanlığımıza yük getirmeden, kredi talep etmeden kendi bütçemizle tamamlamak. Dikili Tarıma Dayalı OSB ile ilgili 2021 yılının ikinci yarısında altyapı inşaatlarına başlamayı ve 2023 yılı sonunda sera ve sanayi parsellerini sahiplerine teslim etmeyi diliyoruz. Amacımız, Avrupa ve in en büyük, topraksız, tam otomasyonlu, modern, ısıtma için jeotermal ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan sera ve tarımsal sanayi kümelenmesini oluşturmak” diye konuştu.



Bergama’daki işsizliğe karşı önemli bir istihdam yaratacak Tarıma Dayalı OSB için temaslarını sürdüren Belediye Başkanı Hakan Koştu da, “İlçede yeni istihdam alanları oluşturmak, yeni yatırımlarla işsiz gençlerimize iş ve aş imkanı sunup geleceğe daha güvenli bakmalarını sağlamak üzere çalışıyoruz. Alibeyli Mahallemiz sınırları içerisinde kuracağımız OSB bu açıdan büyük önem taşıyor. İlk etapta 2 bin 500 kişiye iş sahası fırsatı sunacak” dedi.