16.05.2020 - 00:02 |
Üretimin tümünde üreticinin teri var
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nde, üretimin her alanında alın teri bulunan çiftçilere teşekkür etti.
“Belediyemizin çiftçilerimize yönelik hizmet ve yatırımları, bundan sonra da artarak devam edecek” diyen Tokat, “Koronavirüs, tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum” dedi.
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.