Üretimin tümünde üreticinin teri var

“Belediyemizin çiftçilerimize yönelik hizmet ve yatırımları, bundan sonra da artarak devam edecek” diyen Tokat, “Koronavirüs, tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum” dedi.