Üretimin yıldızları

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nin ikincisini açıklayan İstanbul Sanayi Odası (İSO), Ege Bölgesi’nden 78 firmaya yer verdi. Üretimden satış rakamlarına göre yapılan sıralamaya göre İzmir, İSO İkinci 500 Listesi’nde 40 firma ile temsil edildi. Listede altıncı sıranın sahibi olan İzmir merkezli Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş, Ege Bölgesi’nden listeye giren firmalar arasında zirvenin sahibi oldu. Listede 21 basamak yükselen Diğer bir İzmirli DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş. ise dokuzuncu sıraya adını yazdırdı. İzmir’den listeye giren üçüncü firma ise; 22 numaranın sahibi Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. oldu. Diğer Ege illerinden ise şu firmalar listeye girdi:

Balıkesir merkezli Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. 17. sıranın sahibi oldu ve Balıkesirli 6 firma arasında birinci olmayı başardı. Manisa’dan giren firmalar arasında ilk sıranın sahibi Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş. oldu, 24. sıraya yükseldi. Aydın’ın şampiyonu 60. sıradaki Söke Değirmencilik oldu. Denizlili firmaların 5 tanesi tekstil sektöründen oldu. Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli firmaları arasında ilk sırada yer alırken, total listede 149. sıradaki yerini korudu. Uşak Seramik Sanayi A.Ş. de 143. sıraya adını yazdırdı.



‘Fuarlarla güçleniyoruz’

Listede yer alan firmaların birçoğunun önümüzdeki yıllarda İSO İlk 500 Listesi’ne girme adayı olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “İSO İlk 1000 listesinde 160 firmamız yer aldı. 2018 yılında TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde de 158 firmamız vardı. Ege Bölgesi’nin güçlü olduğu gıda sektöründe de 12-16 Ekim 2020 tarihlerinde gıda ihracatımızı ar^tırmak için dijital bir fuar hazırlıklarımız devam ediyor. 5-9 Kasım 2020 tarihlerinde ise Çin İthal Ürünler Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu gerçekleştireceğiz. Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon odaklı projelerimizi sürdürerek, Ege Bölgesi’nin ihracat rakamını 25 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.