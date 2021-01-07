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    07.01.2021 - 00:02 |

    Üretimle gelen tasarruf

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kullanılan durakları imal etmeye başladı.

    Üretimle gelen tasarruf

    Çalışmayla büyük oranda tasarruf edilmeye başlandı. Ulaşım Dairesi ekipler trafik işaretlerini de standartlara uygun olarak üretip tasarrufu büyütüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın vergilerini yine vatandaşlarımız için ve dikkatle kullanıyoruz, bunu da büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

    7/24 dezenfeksiyon

    Öte yandan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler artarak sEkipler Aydın genelinde gece-gündüz çalıduraklar başta olmak üzere vatandaşların bir araya gelmek zorunda oldukları her yeri dezenfekte ediyor. Vatandaşların maske, mesafe ile temizlik kurallarına uymaları çağrısını yineleyen Çerçioğlu, 444 40 09 No’lu Hızlı Çözüm Merkezi’nin vatandaşların her türlü taleplerini yerine getirmek için 24 saat açık olduğunu hatırlattı.

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