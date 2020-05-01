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    HaberlerEge Haberleri ‘Üretimle tohum sayısı artacak’
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    01.05.2020 - 00:08 |

    ‘Üretimle tohum sayısı artacak’

    ‘Üretimle tohum sayısı artacak’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tarım Ürünleri Projesi’yle bu yıl ürettiği 3 milyondan fazla fideyi üreticiye ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Tarım ve hayvancılıkta rol model olan Büyükşehir, kırsal kalkınmaya verdiği önemi Başkan Özlem Çerçioğlu’nun Yerel Tarım Ürünleri Projesi’yle sürdürüyor. Fide üretici belgesine sahip olan Büyükşehir, 6 yılda yetiştirdiği fideleri toprakla buluşturuyor. Ata tohumlarından elde edilen fideler, Tunceli’den Gökçeada’ya, ulaşılabilen her yere gönderildi.

    Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Özellikle altını çizmek isterim ki, Ata Tohumların elde edilen fideler milli tarımın güvencesidir. Tohumundan bir daha verim alınamayan ürünler, çiftçiyi tüketime zorluyor ve bu durum milli tarımı dışa bağımlı hale getiriyor. Ata tohumlarından elde ettiğimiz 3 milyondan fazla fideyi bu yılda vatandaşlarımıza dağıttık. Bunu hem üretim için, hem tohum sayısını arttırmak hem de alınan ürünün tadına bakınca neyi arkamızda bıraktığımızın anlaşılması için yaptık. Fide talep eden vatandaşlarımıza imkânlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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